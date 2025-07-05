О налёте БПЛА на Энгельс и работе ПВО сообщили в Саратовской области

Взрывы над Энгельсом. Видео © Telegram / SHOT.
Сообщения о взрывах от работы систем противовоздушной обороны начали поступать в 3:50 утра 5 июля. Всего жители города слышали минимум восемь взрывов.
Официальной информации пока не было. Перед этим губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на территории региона действует угроза атаки БПЛА, работают системы оповещения.
Ранее, этим же утром, о взрывах в небе сообщили жители Чебоксар. На подлёте к столице Чувашии уже сбили несколько вражеских БПЛА.
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