Футболиста Смолова шантажировали из-за драки в московской «Кофемании»

Изначально вымогатели запросили миллион рублей, однако затем, увидев готовность Смолова заплатить, подняли ставки до трёх миллионов. Футболист отказался от дальнейших переговоров, после чего компрометирующее видео появилось в Сети.
Напомним, ранее Life.ru публиковал видео драки Фёдора Смолова с двумя посетителями «Кофемании» на Большой Никитской. Это то самое заведение, где в 2018 году произошёл скандальный инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые напали на чиновника Дениса Пака.