Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболиста Смолова шантажировали из-за драки в московской «Кофемании»

Нападающий Фёдор Смолов стал жертвой шантажа. Как сообщает телеграм-канал SHOT, с футболиста требовали несколько миллионов рублей за то, чтобы видеозапись его драки в одном из столичных заведений не была опубликована.

Источник: Life.ru

Изначально вымогатели запросили миллион рублей, однако затем, увидев готовность Смолова заплатить, подняли ставки до трёх миллионов. Футболист отказался от дальнейших переговоров, после чего компрометирующее видео появилось в Сети.

Напомним, ранее Life.ru публиковал видео драки Фёдора Смолова с двумя посетителями «Кофемании» на Большой Никитской. Это то самое заведение, где в 2018 году произошёл скандальный инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые напали на чиновника Дениса Пака.