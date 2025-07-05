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В Ульяновской области объявлена угроза беспилотников

В Ульяновской области введен режим угрозы беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских.

В регионе также ограничена работа мобильного интернета.

В Ульяновской области введен режим угрозы беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских.

«В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности», — сообщил Русских. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. Кроме того, он написал, что в области введены ограничения на работу мобильного интернета.

Также недавно стало известно, что в Ульяновске были введены временные ограничения на работу аэропорта Баратаевка. Это коснулось приема и выпуска самолетов из воздушной гавани.