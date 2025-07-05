В Самарканде задержан очередной чиновник при получении взятки

По данным следствия, чиновник умышленно преувеличил масштабы выявленных нарушений. Он утверждал, что якобы на заводе было произведено и реализовано некачественной кирпичной продукции на 226 миллионов сумов. После этого он потребовал с руководства предприятия 3 000 долларов за снижение размера штрафа в протоколе проверки с 226 миллионов сумов до 25 миллионов сумов.