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В Самарканде задержан очередной чиновник при получении взятки

Vaib.uz (Узбекистан. 5 июля). В Самарканде выявлен очередной факт коррупции среди должностных лиц. Главный специалист Самаркандского областного отдела Инспекции по надзору в сфере технического регулирования попался на взятке во время проведения проверки на одном из кирпичных заводов Пахтачинского района. Об этом сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ).

По данным следствия, чиновник умышленно преувеличил масштабы выявленных нарушений. Он утверждал, что якобы на заводе было произведено и реализовано некачественной кирпичной продукции на 226 миллионов сумов. После этого он потребовал с руководства предприятия 3 000 долларов за снижение размера штрафа в протоколе проверки с 226 миллионов сумов до 25 миллионов сумов.

Сотрудники СГБ провели оперативное мероприятие, в ходе которого чиновник был задержан с поличным в своем рабочем кабинете при получении 2 500 долларов в качестве взятки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Узбекистана (получение взятки путем вымогательства). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются. Власти призывают граждан сообщать о любых фактах коррупции в соответствующие органы.