В Омске продолжается восстановление электроснабжения после масштабных отключений

Омск продолжает ликвидировать последствия урагана, который обрушился на Омск накануне днем. В результате неблагоприятных погодных условий зафиксировано 56 отключений электроэнергии в сетях, находящихся в зоне ответственности компаний «Омскэлектро» и «Россети». Работа на каждом аварийном участке проведены.
На объектах работают 23 бригады энергетиков, которые трудятся круглосуточно. По предварительным прогнозам, электроснабжение города будет полностью восстановлено к утру завтрашнего дня.
Отключение электроэнергии повлияло на работу городской инфраструктуры. Из-за отсутствия электропитания перестали работать 34 светофора на 12 улицах. Их работа уже восстановлена.
Произошли кратковременные сбои в работе двух канализационных насосных станций «Омскводоканала». На данный момент они уже функционируют в штатном режиме. Также без электричества остались два центральных тепловых пункта «Тепловой компании», но сейчас они успешно запущены.
Как рассказывают омичи, в поселке большие поля отключение света составила более 10 часов.
По всем вопросам жителей просят обращаться в ресурсоснабжающие организации по телефонам:
• АО «Омскэлектро» — т. 53−60−60, САО т. 65−33−19, КАО т. 55−05−57, ЛАО, ЦАО и ОАО т. 32−22−15;
• «Омскэнерго» — филиал ПАО «Россети Сибирь», —т. 35−54−52, 35−52−52;
• ЕДДС города Омска — т. 78−78−78;
• Диспетчерская служба Минэнерго — т. 35−78−06.
Коммунальные службы заверяют, что ситуация находится под контролем и принимаются все необходимые меры для скорейшей нормализации работы систем жизнеобеспечения города.
Ранее мы сообщали, что Сергей Шелест провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий урагана.