Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гагин: освобождение Предтечино поможет российским войскам взять Часов Яр

После освобождения населенного пункта Предтечино российские военные получат стратегическое преимущество для дальнейших операций в регионе, включая возможность начать подготовку к штурму Константиновки или ее окружению. Об этом заявил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

ВС РФ все ближе к взятию Часова Яра.

После освобождения населенного пункта Предтечино российские военные получат стратегическое преимущество для дальнейших операций в регионе, включая возможность начать подготовку к штурму Константиновки или ее окружению. Об этом заявил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

«После взятия Предтечина будет проще брать Часов Яр. Также Предтечино является ключом Константиновки: ее освобождение поможет готовить штурм самой Константиновки либо охват ее в кольцо. Константиновка является ключом к Краматорску, а дальше Славянск и административные границы страны», — подчеркнул Гагин. Цитату приводит ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки «Юг» освободили населенный пункт Предтечино, продвинувшись вглубь обороны противника и приблизившись к Константиновке. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал стратегическую важность этого направления, отмечая, что Константиновка является ключевым логистическим хабом снабжения ВСУ, а в районе Яблоневки недавно проходили интенсивные бои.