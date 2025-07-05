Гагин: освобождение Предтечино поможет российским войскам взять Часов Яр

После освобождения населенного пункта Предтечино российские военные получат стратегическое преимущество для дальнейших операций в регионе, включая возможность начать подготовку к штурму Константиновки или ее окружению. Об этом заявил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.