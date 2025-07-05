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Юноша утонул на водохранилище в Приморье — третья трагедия на воде за неделю

Тело 19-летнего юноши было обнаружено на следующий день.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье при купании на водохранилище погиб молодой парень. Случай произошел в Кавалеровском округе 3 июля. Тело было найдено через день, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

«В Кавалеровском округе на водохранилище “Сороковая”, при купании утонул 19-летний юноша, на следующий день его тело было обнаружено и передано сотрудникам полиции», — отметили в ведомстве.

Три человека утонули в районе села Абрамовка в Приморье.

Их тела обнаружили водолазы.

Напомним, за прошлую неделю стало известно ещё о двух трагедиях на воде в Приморье. Так, вечером 1 июля поступила информация о том, что в Михайловском районе были обнаружены тела трёх утонувших людей. Ими оказались 18-летний юноша, 17-летняя девушка и 13-летний подросток, которые, предположительно, купались на озере в районе села Абрамовка.

Второй случай произошёл 2 июля в районе Токаревского маяка во Владивостоке, где при купании утонул мужчина 1973 года рождения. Погибшего достали из воды люди, которые были неподалёку.