Юноша утонул на водохранилище в Приморье — третья трагедия на воде за неделю

Напомним, за прошлую неделю стало известно ещё о двух трагедиях на воде в Приморье. Так, вечером 1 июля поступила информация о том, что в Михайловском районе были обнаружены тела трёх утонувших людей. Ими оказались 18-летний юноша, 17-летняя девушка и 13-летний подросток, которые, предположительно, купались на озере в районе села Абрамовка.