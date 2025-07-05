От атаки БПЛА пострадали жилые дома в Энгельсе и Саратове

Атака беспилотников на Саратовскую область произошла в ночь на 5 июля.
Жилые дома в Энгельсе и Саратове получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 5 июля. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Работают все экстренные службы», — написал Бусаргин в Telegram. По предварительным данным, отметил губернатор, пострадавших в результате налета нет.
Ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Местные жители сообщил о нескольких взрывах.
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