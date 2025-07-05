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Прокуратура утвердит обвинение в отношении пытавшихся обокрасть Долину аферистов

Расследование дела о хищении группой аферистов средств и собственности артистки Ларисы Долиной было официально завершено 4 июля.

Расследование дела о хищении группой аферистов средств и собственности артистки Ларисы Долиной было официально завершено 4 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале московской Прокуратуры.

«Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 02 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года, совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей…», — отметили в ведомстве.

Фигурантами дела стали трое мужчин и одна женщина. Материалы следствия уже были переданы в Прокуратуру Центрального административного округа столицы для утверждения обвинительного заключения.

Скандал вокруг мошеннической схемы, жертвой которой стала Народная артистка РФ, продолжается уже более полугода. В конце марта 2025 года суд вернул Ларисе Долиной украденную с помощью подставного договора квартиру.