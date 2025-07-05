Прокуратура утвердит обвинение в отношении пытавшихся обокрасть Долину аферистов

«Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 02 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года, совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей…», — отметили в ведомстве.