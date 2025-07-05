Бусаргин сообщил о повреждениях домов в Энгельсе и Саратове после атаки БПЛА

По его сведениям, повреждены дома в Энгельсе и региональном центре. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. В регионе на протяжении двух часов действует предупреждение о воздушной опасности.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал Роман Бусаргин.
Вечером 4 июля, в период с 20:00 до 23:00, уничтожено 42 дрона ВСУ над российскими регионами. Большая часть из них перехвачена в Белгородской области.
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