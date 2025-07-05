Вымогатели требовали миллионы со Смолова за видео драки в «Кофемании»

Ранее стало известно, что Смолов подозревается в избиении двух человек в московской «Кофемании», расположенной в центре города. Инцидент произошел в конце мая и, по сообщениям СМИ, начался со словесной перепалки, после которой Смолов нанес несколько ударов двум мужчинам. По предварительным данным, один из пострадавших получил перелом орбитальной кости и челюсти.