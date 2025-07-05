Вымогатели требовали миллионы со Смолова за видео драки в «Кофемании»

Бывшего нападающего «Краснодара» и московского «Динамо» Федора Смолова пытались шантажировать, требуя несколько миллионов рублей за то, чтобы видеозапись его драки в «Кофемании» не была опубликована в сети.
По данным Telegram-канала Shot источника, изначально вымогатели запросили миллион рублей, но после предварительного согласия футболиста сумма выросла до трех миллионов. Смолов отказался платить, опасаясь дальнейшего увеличения требований, в результате чего видеозапись все-таки была обнародована.
Ранее стало известно, что Смолов подозревается в избиении двух человек в московской «Кофемании», расположенной в центре города. Инцидент произошел в конце мая и, по сообщениям СМИ, начался со словесной перепалки, после которой Смолов нанес несколько ударов двум мужчинам. По предварительным данным, один из пострадавших получил перелом орбитальной кости и челюсти.