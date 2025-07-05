В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове

«Предварительно, пострадавших нет», — написал Бусаргин в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают все экстренные службы региона. Информация о последствиях налёта украинских беспилотников уточняется.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 5 июля вооружённые формирования Украины атаковали беспилотниками Саратовскую область. По словам местных жителей, взрывы в Энгельсе были слышны, начиная примерно с 03:50 мск. Всего зафиксировано не менее восьми взрывов.
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