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В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове

В Энгельсе и Саратове в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Источник: Life.ru

«Предварительно, пострадавших нет», — написал Бусаргин в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают все экстренные службы региона. Информация о последствиях налёта украинских беспилотников уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 5 июля вооружённые формирования Украины атаковали беспилотниками Саратовскую область. По словам местных жителей, взрывы в Энгельсе были слышны, начиная примерно с 03:50 мск. Всего зафиксировано не менее восьми взрывов.

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