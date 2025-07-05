Владелец и управляющий ночного клуба в Коканде жестоко избили мужчину

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что за этим преступлением стоят владелец ночного клуба «Nomer Odin» в Коканде Эльёр Мадаминов и его брат, управляющий этого же клуба, Дониёр Мадаминов.
По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «к» части 2 статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Братья задержаны. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
МВД призывает граждан: если вы также пострадали от действий Эльёра и Дониёра Мадаминовых, незамедлительно сообщите об этом в ближайший орган внутренних дел или позвоните по номеру 102.