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В Ростовской области сбили украинский беспилотник

В ночь на 5 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотником.

В ночь на 5 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНад Россией уничтожено полсотни дронов ВСУ: карта ударов БПЛА 4 июля.

В ночь на 4 июля Ростовская область также подверглась атаке БПЛА. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения обломков беспилотника пострадал двухэтажный дом, в результате чего погибла пенсионерка. В Азове удар БПЛА повредил стекла в многоквартирном доме, но обошлось без пострадавших. Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила воздушную опасность и призвала жителей оставаться в помещениях. Через час тревога была снята.

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