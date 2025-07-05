В Париже задержана украинка, позволившая педофилу жениться на дочери

Во Франции бывший советский десантник сорвал свадьбу 39-летнего британца Джеки Джадж с девятилетней девочкой с Украины, в мероприятии активно участвовала мать девочки, оно могло состояться в парижском Диснейленде.
Издание The Mirror узнало, что гражданин Британии прежде был судим за преступления против несовершеннолетних.
Стоимость церемонии составила 130 тысяч евро, были наняты музыканты и актёры. В частости, в числе актёров оказался 54-летний гражданин Латвии по имени Виталийс. Мужчине досталась роль отца невесты. Журналисты выяснили, что латвиец до распада СССР служил в Воздушно-десантных войсках.
Он поделился, что думал, что невестой будет мать девочки, и лишь за несколько часов до начала церемонии узнал, что речь идёт о ребёнке. Латвиец отказался от участия и решил остановить свадьбу. Благодаря навыкам, полученным в ВДВ, он смог тайно проникнуть на территорию Диснейленда и рассказать сотрудникам о преступлении.
Сотрудники Диснейленда вызвали правоохранителей.
Полиция Франции задержала украинку, попытавшуюся выдать девятилетнюю дочь замуж.
Полицейские немедленно задержали «жениха» девятилетней девочки. В настоящее время ему предъявлены обвинения в отмывании денежных средств и краже личных данных. В материале издания Daily Mail также подчёркивается, что британец совершал сексуальные преступления в отношении детей и отбывал за это наказание.
Мать девочки — гражданка Украины — также задержана. В прокуратуре рассказали, что женщине 41 год.
«Четверо человек были арестованы и допрошены: жених, который, как полагают, был организатором мероприятия; мать ребёнка, 41-летняя украинка; двое граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет. Срок содержания под стражей британского подозреваемого и гражданина Латвии также был продлён по обвинению в мошенничестве и отмывании денег», — заявили в прокуратуре.
Судимый за педофилию британец попытался скостить себе возраст.
39-летний британец утверждает, что является «актёром», а также продюсером. По его словам, он «снимался в фильме».
По предварительным данным правоохранителей, именно он является организатором свадьбы с ребёнком.
После задержания он говорил, что ему «22 года». Мужчина отметил, что он любит «проводить подобные розыгрыши».
Выяснилось, что Джадж нанял визажистов, чтобы скрыть возраст.
По информации Daily Mail, в 2016 году мужчина был приговорён к четырём годам за сексуальное насилие над двумя 15-летними девочками. В связи с этим он оказался в перечне преступников, «совершивших преступления на сексуальной почве».
Также журналисты узнали, что несколько лет назад британец «нанял сотни девочек», которые сыграли его фанаток на фальшивой премьере кинокартины. Роль «поклонниц» исполняли и девочки-подростки, и шестилетие девочки.
В 2024 году Джадж устроил фальшивые похороны с пустым гробом, а также позировал обнажённым перед подожжённым автомобилем BBC News в Британии.
Мать девятилетней «невесты» рассказала, что ездила с «женихом» в отпуск.
Французские правоохранители рассказали, что данная свадьба являлась «частным мероприятием». Диснейленд допускает проведение частных мероприятий вне часов работы парка. В связи с этим свадебную церемонию планировали провести «на рассвете» около замка Спящей Красавицы.
Мать девочки утверждает, что знакома с британцем около года. По словам украинки, она «даже ездила с ним в отпуск». Кроме того, по её словам, он давал ей деньги.
К настоящему времени врачи уже обследовали девочку. Медики выяснили, что ребёнок не подвергся насилию, как «физическому, так и сексуальному».
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Прокуратура Франции не исключает, что свадьба могла всё-таки могла быть «розыгрышем» или «постановкой».
Известно, что украинка приехала во Францию за два дня до этой церемонии в Диснейленде. Прокурор также отметил, что Диснейленд был «обманут». По данным прокуратуры Франции, организатор использовал фальшивое латвийское удостоверение личности для аренды.