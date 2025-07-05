В Париже задержана украинка, позволившая педофилу жениться на дочери

Он поделился, что думал, что невестой будет мать девочки, и лишь за несколько часов до начала церемонии узнал, что речь идёт о ребёнке. Латвиец отказался от участия и решил остановить свадьбу. Благодаря навыкам, полученным в ВДВ, он смог тайно проникнуть на территорию Диснейленда и рассказать сотрудникам о преступлении.