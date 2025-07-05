В Чертковском районе Ростовской области ПВО сбила вражеский БПЛА

«Силы и средства ПВО этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — написал он в телеграм-канале.
Глава региона добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле в результате падения обломков БПЛА не зафиксировано.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область. Губернатор региона заявил о повреждении жилых домов в Энгельсе и Саратове.
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