Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Российские подразделения ПВО отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Ростовской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на субботу 5 июня. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Чиновник добавил, что по предварительным данным люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений наземных объектов.
В то же время украинские беспилотные аппараты пытались атаковать столицу Чувашии город Чебоксары.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил об атаке беспилотников в регионе и о повреждении жилых домов в Саратове и Энгельсе в результате этой атаки.