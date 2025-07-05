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Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

При отражении атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области люди не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения ПВО отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Ростовской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на субботу 5 июня. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Чиновник добавил, что по предварительным данным люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждений наземных объектов.

В то же время украинские беспилотные аппараты пытались атаковать столицу Чувашии город Чебоксары.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил об атаке беспилотников в регионе и о повреждении жилых домов в Саратове и Энгельсе в результате этой атаки.

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