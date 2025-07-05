Беспилотники атаковали Ленобласть: что известно об ударах ВСУ

Украинские военные ночью нанесли удары БПЛА по Ленинградской области. Силами противовоздушной обороны уничтожены два дрона ВСУ. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он сообщил, что в результате ночной атаки никто не пострадал. Боевики ВСУ нанесли удары по двум районам области. Первый беспилотник сбили около 00:50 над Гатчинским округом. Второй дрон перехватили в 01:43 в Тосненском районе.
Отмечается отсутствие разрушений на земле. О новых прилетах информации не поступало. Воздушная опасность в регионе по-прежнему сохраняется.
«Силы ПВО отражают атаку БПЛА над Ленинградской областью. Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе. Без жертв и разрушений… Над Тосненским районом силами ПВО сбит беспилотник», — оповестил Александр Дрозденко.
На фоне сообщений о возможной атаке БПЛА временно прекратил работу петербургский аэропорт Пулково. Меры по невыпуску авиарейсов введены в 23:25 4 июля. Позже воздушную гавань ненадолго открыли. С 02:49 аэропорт вновь недоступен для приема и выпуска гражданских судов. Соответствующий запрет действует для обеспечения безопасности авиаперелетов.
В течение ночи в Пулково задержали более 50 рейсов. Пассажирам, ожидающим открытия аэропорта, предоставляют воду и питание. Сотрудники воздушной гавани порекомендовали следить за информацией на табло и обращаться в авиакомпании. Обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме.
Беспилотники ВСУ атаковали также Саратовскую область. Два города пострадали от ударов дронов. В результате атаки повреждены жилые дома. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об отсутствии пострадавших. По его данным, жилые дома повреждены в Саратове и Энгельсе. В регионе на протяжении двух часов действует предупреждение о воздушной опасности.
Вечером 4 июля над российскими областями уничтожили 42 БПЛА. Наибольшее число дронов сбито над Белгородским регионом. Кроме того, шесть беспилотников ликвидировали в Брянской области. Еще три БПЛА сбито над Курской областью, два — над Орловским регионом, по одному дрону — над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.