Массированная атака дронов: беспилотники ВСУ ночью атаковали несколько российских регионов. Карта

Вечером в регионе был сбит один дрон ВСУ. Через несколько часов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, было уничтожено еще два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Однако накануне он также рассказал, что в регионе в целях безопасности были введены ограничения в работе мобильного интернета.