Медвежонок три дня не отходил от матери после её гибели на трассе под Иркутском

Ранее Life.ru рассказывал про кота, которого хозяин запер на три месяца в салоне автомобиля в Санкт-Петербурге. Владелец утверждает, что держал животное в машине на карантине из-за его лейкоза и других серьёзных заболеваний. Однако, когда на место прибыли волонтёры и неравнодушные граждане, всё же забрал питомца домой.