Медвежонок три дня не отходил от матери после её гибели на трассе под Иркутском

Медвежонок у тела матери в Иркутской области. Видео © Telegram / Питомник собак К-9.
Видео с детёнышем бурого медведя у тела матери опубликовали сотрудники питомника для собак К-9. На записи видно, как медвежонок пытается разбудить маму, толкает тело носом, но безуспешно. Детёныш в итоге убежал в лес.
Как поясняют эксперты, оставшийся без мамы медвежонок может не выжить в дикой среде самостоятельно. Сейчас зоозащитники ищут детёныша медведицы, чтобы оказать ему помощь.
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