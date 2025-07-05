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На Малом обходе Красноярска организовали реверсивное движение из-за ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска сообщают, что накануне на 7 км автодороги Малый обход Красноярска организовали реверсивное движение из-за ДТП. 31-летний камазист столкнулся с «Рено», ехавшим в попутном направлении.

Источник: Reuters

После этого иномарка столкнулась ещё с тремя машинами — SsangYong, «Фольксваген» и «Нива». Помощь медиков понадобилась 38-летнему водителю «Рено» и несовершеннолетнему пассажиру «Фольксваген».

Силовики устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.

Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребёнка, на которого наехал электросамокатчик в Красноярском крае. Двое молодых людей сбили 10-летнего мальчика и скрылись. Пострадавший получил множество травм, его доставили в больницу.