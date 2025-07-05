На Малом обходе Красноярска организовали реверсивное движение из-за ДТП

Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребёнка, на которого наехал электросамокатчик в Красноярском крае. Двое молодых людей сбили 10-летнего мальчика и скрылись. Пострадавший получил множество травм, его доставили в больницу.