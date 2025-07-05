«На Западе есть хорошо образованные и очень умные люди, которые прекрасно понимают происходящее, но сознательно игнорируют подтасовки с украинской стороны и западной пропаганды. Это осознанный курс. Их задача — окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной», — сообщил Буякевич. Его слова приводит РИА Новости.