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Дипломат объяснил, почему на Западе намеренно демонизируют Россию

Западные политики целенаправленно демонизируют Россию, чтобы подготовить европейские страны к возможному военному конфликту с ней. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

Буякевич уверен, что западные эксперты хорошо знают о подтасовках и репрессиях на Украине.

Западные политики целенаправленно демонизируют Россию, чтобы подготовить европейские страны к возможному военному конфликту с ней. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

«На Западе есть хорошо образованные и очень умные люди, которые прекрасно понимают происходящее, но сознательно игнорируют подтасовки с украинской стороны и западной пропаганды. Это осознанный курс. Их задача — окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной», — сообщил Буякевич. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что западные эксперты хорошо знают о подтасовках и репрессиях на Украине, однако продолжают поддерживать антироссийскую риторику. По его словам, такая политика является частью осознанной информационной кампании против России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад использует Киев как инструмент давления на Россию и стремится нанести ей стратегическое поражение, однако эти попытки, по его словам, неизменно терпят неудачу. Он также отмечал, что на Западе уже начинают осознавать бесперспективность выбранного курса, а риторика по украинскому конфликту становится менее агрессивной.

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