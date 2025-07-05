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Двух маленьких детей сбили в Атырау: оба в реанимации

В Атырау произошли сразу два случая наезда на маленьких пешеходов — дети двух и пяти лет в реанимации, передает региональное издание «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Как сообщает издание, оба происшествия случились во дворах жилых домов и закончились госпитализацией детей в реанимацию.

Первый случай произошел 1 июля около 18:30. 47-летний водитель автомобиля Kia Sorento, сбил двухлетнего ребенка. Малыш получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение областной детской больницы.

Второе ДТП произошло 3 июля в 18:50. За рулем Lada Granta находился 29-летний водитель. Он наехал на пятилетнего ребенка. Пострадавший также был срочно госпитализирован в реанимацию.

«По обоим фактам начато досудебное расследование, проводится проверка обстоятельств произошедшего», — сообщили изданию в Департаменте полиции Атырауской области.