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Бусаргин: при атаке БПЛА получили повреждения дома в Саратове и Энгелельсе

По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки беспилотников в Энгельсе и Саратове были зафиксированы повреждения жилых зданий.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин через свой Telegram-канал.

По имеющейся информации, обошлось без пострадавших. На местах происшествий работают аварийные и оперативные службы.

Ранее в небе над Тосненским районом Ленинградской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

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