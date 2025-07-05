Бусаргин: при атаке БПЛА получили повреждения дома в Саратове и Энгелельсе

В результате атаки беспилотников в Энгельсе и Саратове были зафиксированы повреждения жилых зданий.
Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин через свой Telegram-канал.
По имеющейся информации, обошлось без пострадавших. На местах происшествий работают аварийные и оперативные службы.
Ранее в небе над Тосненским районом Ленинградской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше