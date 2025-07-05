В Техас пришло мощное наводнение, погибли больше 20 человек. Видео

«По меньшей мере 24 человека погибли в результате сильного дождя, обрушившегося на Техас, что привело к “катастрофическому” наводнению», — передает АВС. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайного положения в нескольких пострадавших округах и подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно. В операции принимают участие элементы Береговой охраны США и другие спасательные службы.