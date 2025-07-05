В Техас пришло мощное наводнение, погибли больше 20 человек. Видео

В Техасе люди гибнут от наводнения.
Трагические последствия сильных дождей и разлива реки Гуадалупе в американском штате Техас привели к гибели не менее 24 человек, включая детей. О катастрофической ситуации сообщил телеканал ABC, ссылаясь на данные местных властей.
«По меньшей мере 24 человека погибли в результате сильного дождя, обрушившегося на Техас, что привело к “катастрофическому” наводнению», — передает АВС. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайного положения в нескольких пострадавших округах и подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно. В операции принимают участие элементы Береговой охраны США и другие спасательные службы.
Ранее агентство Associated Press сообщило о 13 погибших, однако число жертв продолжает расти. Шериф округа Керр Ларри Лейта подтвердил информацию о гибели 13 человек и уточнил, что идентификация тел продолжается.
Местные власти предупреждают, что количество погибших может увеличиться, так как спасательные и поисковые работы еще не завершены. Ситуация остается напряженной, и власти призывают жителей соблюдать максимальную осторожность и следовать указаниям спасателей.