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В Иркутске арестовали мужчину, тяжело ранившего ножом сотрудниц поликлиники

Суд избрал меру пресечения жителю Иркутской области, которому инкриминируют покушение на убийство двух человек. Два дня назад мужчина набросился с ножом на медработников в поликлинике и нанес им тяжелые ранения.

Источник: Российская газета

По данным следствия, утром 3 июля 59-летний горожанин в кабинете медучреждения попытался убить ударами ножа в шею заместителя и секретаря главного врача.

Пострадавших госпитализировали и прооперировали. После нескольких часов пребывания в реанимации пациентов перевели в обычную палату. По словам губернатора Игоря Кобзева, сейчас врачи называют состояние раненных коллег стабильно тяжелым.

Злоумышленник задержан и допрошен. Суд принял решение об аресте. Фигурант уголовного дела заключен под стражу на два месяца.