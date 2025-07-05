В Иркутске арестовали мужчину, тяжело ранившего ножом сотрудниц поликлиники

По данным следствия, утром 3 июля 59-летний горожанин в кабинете медучреждения попытался убить ударами ножа в шею заместителя и секретаря главного врача.
Пострадавших госпитализировали и прооперировали. После нескольких часов пребывания в реанимации пациентов перевели в обычную палату. По словам губернатора Игоря Кобзева, сейчас врачи называют состояние раненных коллег стабильно тяжелым.
Злоумышленник задержан и допрошен. Суд принял решение об аресте. Фигурант уголовного дела заключен под стражу на два месяца.