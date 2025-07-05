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СNN: в Техасе в результате наводнения погибли свыше 20 человек

В летнем лагере пропали без вести не менее 20 детей.

Источник: Аргументы и факты

Более 20 человек стали жертвами наводнения в американском штате Техас, информирует СNN.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от местных правоохранителей.

«24 человека погибли из-за сильных наводнений в Техасе», — говорится в сообщении.

По данным NBC News, из-за стихии не менее 20 девочек пропали без вести в летнем лагере в Техасе.

Причиной наводнения в Соединённых Штатах стали длительные сильные дожди. Губернатор штата Грег Эбботт заявил о «состоянии стихийного бедствия» в Техасе.

Ранее сообщалось, что в результате сильных ливней, обрушившихся на американские штаты Джорджия и Кентукки, погибли девять человек.