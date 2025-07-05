СNN: в Техасе в результате наводнения погибли свыше 20 человек

Более 20 человек стали жертвами наводнения в американском штате Техас, информирует СNN.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от местных правоохранителей.
«24 человека погибли из-за сильных наводнений в Техасе», — говорится в сообщении.
По данным NBC News, из-за стихии не менее 20 девочек пропали без вести в летнем лагере в Техасе.
Причиной наводнения в Соединённых Штатах стали длительные сильные дожди. Губернатор штата Грег Эбботт заявил о «состоянии стихийного бедствия» в Техасе.
Ранее сообщалось, что в результате сильных ливней, обрушившихся на американские штаты Джорджия и Кентукки, погибли девять человек.