Отправилась на природу с семьей: тело 27-летней женщины нашли в реке в Туркестанской области

Ранее в Караганде утонул 16-летний парень. Трагедия произошла в запрещенном для купания месте — в одном из карьеров. А в одном из микрорайонов Актау двое 14-летних подростков стали тонуть. Из воды их извлекли очевидцы, однако один из мальчиков скончался на месте. По сведениям спасателей, школьники купались в необорудованном месте. В Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Семья отдыхала на берегу реки. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.