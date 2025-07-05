Трамп высоко оценил Путина

Вечером 3 июля состоялся шестой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. В частности, Путин подчеркнул, что Россия не откажется от устранения первопричин украинского кризиса. Кроме того, Путин и Трамп обсудили перспективы российско-американского сотрудничества в космической и энергетической сферах.