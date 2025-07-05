Трамп заявил, что во время последнего телефонного разговора обсуждал с Путиным введение новых санкций США.
Президент РФ Владимир Путин является настоящим профессионалом, так как его страна отлично справляется под давлением американских санкций. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Трамп признал, что российские власти справляются с американскими санкциями, а президента России назвал “профессионалом”», — пишет Fox News. По словам Трампа, во время последнего телефонного разговора с российским лидером он поднимал вопрос о возможности введения новых ограничительных мер со стороны США.
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Вечером 3 июля состоялся шестой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. В частности, Путин подчеркнул, что Россия не откажется от устранения первопричин украинского кризиса. Кроме того, Путин и Трамп обсудили перспективы российско-американского сотрудничества в космической и энергетической сферах.