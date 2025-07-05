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Тульский губернатор раскрыл подробности ночной атаки БПЛА

Беспилотник ВСУ уничтожен в ночь на 5 июля в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.

Миляев предупредил, что обломки БПЛА нельзя брать в руки.

Беспилотник ВСУ уничтожен в ночь на 5 июля в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.

«Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев в Telegram, рассказывая о ночной атаке беспилотника ВСУ. Сам аппарат был уничтожен средствами ПВО.

Миляев предупредил жителей, что на земле могут остаться обломки дронов и их ни в коем случае нельзя брать в руки — БПЛА содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Элементы беспилотников могут быть обработаны отравляющими веществами. Приближаться к подозрительным обломкам тоже не стоит. При обнаружении обломков следует звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

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