Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

«Один дрон упал на крышу пустующего здания АО “ВНИИР”, производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде», — написал Николаев в telegram-канале. По его словам, все службы переведены в усиленный режим работы и ситуация находится под полным контролем.