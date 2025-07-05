Глава Чувашии рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

ВСУ атаковали Чувашию.
Сегодня утром в Чувашии была зафиксирована атака двумя украинскими беспилотниками. В результате своевременного реагирования экстренных служб удалось избежать жертв и серьезных разрушений. Об этом сообщил глава Республики Олег Николаев.
«Один дрон упал на крышу пустующего здания АО “ВНИИР”, производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде», — написал Николаев в telegram-канале. По его словам, все службы переведены в усиленный режим работы и ситуация находится под полным контролем.
АО «ВНИИР» уже подвергалось атаке украинских беспилотников в июне 2025 года, после чего предприятие приостановило свою работу. Тогда дроны также падали в сельской местности Чебоксарского и Красноармейского округов, не представляя угрозы для жителей. Власти региона регулярно переводят экстренные службы в усиленный режим и призывают граждан сохранять спокойствие.