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Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник в небе над Тульской областью

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили вражеский беспилотник в небе над Тульской областью. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Источник: Life.ru

«В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки. Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область. Губернатор региона заявил о повреждении жилых домов в Энгельсе и Саратове.

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