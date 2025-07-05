Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два БПЛА упали на склад и промпредприятие в Чувашии — губернатор

Один беспилотник упал на крышу неэксплуатируемого здания АО «ВНИИР» в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев.

Один беспилотник упал на крышу неэксплуатируемого здания АО «ВНИИР» в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев.

По его словам, атака состоялась утром. По словам Николаева, благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать человеческих жертв и пострадавших.

Один аппарат упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором остановлено после предыдущего нападения в июне текущего года; второй повредил возводимый склад на Лапсарском проезде, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Также он подчеркнул, что все службы функционируют в усиленном режиме.

Ранее столица Чувашии Чебоксары подверглась нападению беспилотников. Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки беспилотников. Первоначально, по его словам, силами ПВО был уничтожен дрон над Тосненским районом области. Позднее еще один беспилотник нейтрализовали в Гатчинском округе. Дрозденко подчеркнул, что в результате отражения атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет. Позднее Росавиация сообщила об отмене ранее введенных ограничений на полеты в аэропорту Пулково.

Вооруженные формирования Украины регулярно атакуют регионы России, включая приграничные и удаленные от фронта, с применением беспилотников, ракет, реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше