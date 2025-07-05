Трамп засомневался, удастся ли ему урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил, что остался не очень доволен телефонным разговором с Путиным.
Президент США Дональд Трамп усомнился в возможности скорого урегулирования конфликта на Украине, несмотря на свое стремление к мирному решению. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета.
«Ситуация на Украине принадлежит [экс-президенту США Джо] Байдену, я просто пытаюсь добиться ее разрешения. Посмотрим. Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы произошло», — заявил Трамп, комментируя перспективы завершения вооруженного противостояния между Россией и Украиной. Его слова привел пресс-пул Белого дома. В ходе беседы с журналистами Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины сейчас сложная.
Кроме того, американский лидер выразил недовольство разговором с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 3 июля. По его словам, у него есть сомнения относительно желания Москвы урегулировать конфликт.
Ранее Трамп назвал Путина настоящим профессионалом. Он отметил, что его страна отлично справляется, несмотря на давление американских санкций.
Российская специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Как ранее отмечал Владимир Путин, ее целью была защита населения Донбасса, которое, по его словам, подвергалось преследованиям со стороны украинских властей. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам при условии учета ее интересов в вопросах безопасности.