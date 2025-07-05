Трамп засомневался, удастся ли ему урегулировать конфликт на Украине

«Ситуация на Украине принадлежит [экс-президенту США Джо] Байдену, я просто пытаюсь добиться ее разрешения. Посмотрим. Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы произошло», — заявил Трамп, комментируя перспективы завершения вооруженного противостояния между Россией и Украиной. Его слова привел пресс-пул Белого дома. В ходе беседы с журналистами Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины сейчас сложная.