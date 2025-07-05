В Чувашии беспилотники ВСУ повредили склад и промпредприятие

Один дрон упал на крышу пустующего здания электротехнического предприятия АО «ВНИИР», производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки ВСУ в июне. Второй беспилотник повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.
По словам Николаева, благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших. В настоящее время все службы региона работают в усиленном режиме.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ нанесли удар по Саратовской области. В результате падения обломков вражеских дронов в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома.