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В Чувашии беспилотники ВСУ повредили склад и промпредприятие

Вооружённые формирования Украины утром 5 июля атаковали Чувашию двумя беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Источник: Life.ru

Один дрон упал на крышу пустующего здания электротехнического предприятия АО «ВНИИР», производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки ВСУ в июне. Второй беспилотник повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.

По словам Николаева, благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших. В настоящее время все службы региона работают в усиленном режиме.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ нанесли удар по Саратовской области. В результате падения обломков вражеских дронов в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома.