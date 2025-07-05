Над двумя районами Ленинградской области сбили беспилотники

В Гатчинском округе и над Тосненским районом Ленинградской области российские военные сбили по одному беспилотнику. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Силы ПВО отражают атаку БПЛА над Ленинградской областью. Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе, — говорится в сообщении.
По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Он также отметил в своем Telegram-канале, что в Ленинградской области по-прежнему действует режим воздушной тревоги.
Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. 4 июля в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 42 БПЛА самолетного типа.
В период с 11:00 до 13:00 российские вооруженные силы уничтожили 14 украинских дронов над Брянской и Белгородской областями, а с 13:00 до 16:00 — 12 вражеских летательных аппаратов над Брянской и Орловской областями.
3 июля на один из объектов на территории Удмуртии была совершена атака беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Александр Бречалов. Информации о погибших и пострадавших не поступало.