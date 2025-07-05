Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над двумя районами Ленинградской области сбили беспилотники

В Гатчинском округе и над Тосненским районом Ленинградской области российские военные сбили по одному беспилотнику. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Гатчинском округе и над Тосненским районом Ленинградской области российские военные сбили по одному беспилотнику. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— Силы ПВО отражают атаку БПЛА над Ленинградской областью. Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе, — говорится в сообщении.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Он также отметил в своем Telegram-канале, что в Ленинградской области по-прежнему действует режим воздушной тревоги.

Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. 4 июля в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 42 БПЛА самолетного типа.

В период с 11:00 до 13:00 российские вооруженные силы уничтожили 14 украинских дронов над Брянской и Белгородской областями, а с 13:00 до 16:00 — 12 вражеских летательных аппаратов над Брянской и Орловской областями.

3 июля на один из объектов на территории Удмуртии была совершена атака беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Александр Бречалов. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше