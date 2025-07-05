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В Омске разыскивают мужчину, который пропал в лесу 2 июля

Омичу может требоваться медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

Омск, 4 июля 2025 года. В городе объявлен розыск 44-летнего Дениса Сербина, который ушёл из дома 2 июля и до сих пор не вернулся. По информации полиции, мужчина отправился в лес за ягодами.

Мать пропавшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его исчезновении. По ее словам, Денис нуждается в медицинской помощи. На момент ухода он был одет в черную футболку и черные брюки.

«Мужчине требуется медицинская помощь. Если вам известно о его местонахождении, немедленно сообщите в полицию», — призывают правоохранители.

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск».

Для оказания помощи в поисках граждане могут позвонить по следующим телефонам:

79−25−02, 8−999−326−60−80 или 102.

Сотрудники полиции и волонтеры продолжают активные поиски Дениса Сербина.