Подросток устроил смертельное ДТП под Новосибирском

Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения не имеющий водительского удостоверения управлял автомобилем «Toyota Allion» в сторону села Гусиный Брод. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Toyota Land Cruiser Prado», а затем с движущимся по своей полосе автомобилем «Suzuki Grand Vitara». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.