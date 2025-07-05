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Подросток устроил смертельное ДТП под Новосибирском

5 июля около 7:00 утра на 21-м километре трассы К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» произошло серьезное ДТП.

Источник: ГАИ

Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения не имеющий водительского удостоверения управлял автомобилем «Toyota Allion» в сторону села Гусиный Брод. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Toyota Land Cruiser Prado», а затем с движущимся по своей полосе автомобилем «Suzuki Grand Vitara». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате аварии погибла пассажирка «Toyota Allion» 2008 года рождения. Водитель «Toyota Allion» и его пассажир также 2008 года рождения были доставлены с травмами в больницу Новосибирска. Водитель «Toyota Land Cruiser Prado», мужчина 1961 года рождения, также обратился за медицинской помощью. Характер полученных травм уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа полиции. Обстоятельства аварии продолжают выясняться.