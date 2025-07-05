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В Техасе при наводнении погибли 24 человека

Проливные дожди в Техасе вызвали разлив реки Гуадалупе. В результате наводнения погибли не менее 24 человек. Среди погибших есть дети. Об этом сообщили местные власти.

Источник: Reuters

23 отдыхающих из местного летнего лагеря для девочек Camp Mystic, который расположен на берегу реки, числятся пропавшими без вести, сообщал ранее вице-губернатор Дэн Патрик. Слова вице-губернатора передает ABC News.

В центральном Техасе проводится спасательная операция: задействованы вертолеты, пловцы-спасатели и военная техника. Всего службы экстренного реагирования спасли 237 человек. Президент США Дональд Трамп назвал шокирующим происходящее в регионе, передает Reuters.

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