В Техасе при наводнении погибли 24 человека

23 отдыхающих из местного летнего лагеря для девочек Camp Mystic, который расположен на берегу реки, числятся пропавшими без вести, сообщал ранее вице-губернатор Дэн Патрик. Слова вице-губернатора передает ABC News.
В центральном Техасе проводится спасательная операция: задействованы вертолеты, пловцы-спасатели и военная техника. Всего службы экстренного реагирования спасли 237 человек. Президент США Дональд Трамп назвал шокирующим происходящее в регионе, передает Reuters.
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