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Трамп назвал нелепым требование Ирана о возмещении ущерба из-за ударов США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свою позицию по поводу требования Ирана о компенсации ущерба за атаки по его ядерным объектам, назвав это решение «довольно нелепым». Заявление было сделано во время полета в штат Нью-Джерси, как сообщает пресс-пул Белого дома.

США не будут возмещать ущерб Ирану.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свою позицию по поводу требования Ирана о компенсации ущерба за атаки по его ядерным объектам, назвав это решение «довольно нелепым». Заявление было сделано во время полета в штат Нью-Джерси, как сообщает пресс-пул Белого дома.

«Это довольно нелепо», — сказал президент Соединенных Штатов журналистам на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси. Слова Трампа приводит ТАСС.

Комментарий американского лидера последовал после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В нем Арагчи требует, чтобы Совет Безопасности ООН признал США и Израиль ответственными за агрессию против Исламской Республики и обязал их выплатить компенсации и репарации за ущерб.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, о чем сообщали американские СМИ. Подготовка операции обсуждалась на встрече с командой по национальной безопасности, а Израиль был заранее предупрежден о готовящейся атаке. Эти действия стали причиной обращения Ирана в ООН с требованием признать США и Израиль ответственными за ущерб и выплатить компенсации.

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