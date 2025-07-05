Трамп назвал нелепым требование Ирана о возмещении ущерба из-за ударов США

США не будут возмещать ущерб Ирану.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свою позицию по поводу требования Ирана о компенсации ущерба за атаки по его ядерным объектам, назвав это решение «довольно нелепым». Заявление было сделано во время полета в штат Нью-Джерси, как сообщает пресс-пул Белого дома.
«Это довольно нелепо», — сказал президент Соединенных Штатов журналистам на борту своего самолета во время следования в штат Нью-Джерси. Слова Трампа приводит ТАСС.
Комментарий американского лидера последовал после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В нем Арагчи требует, чтобы Совет Безопасности ООН признал США и Израиль ответственными за агрессию против Исламской Республики и обязал их выплатить компенсации и репарации за ущерб.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, о чем сообщали американские СМИ. Подготовка операции обсуждалась на встрече с командой по национальной безопасности, а Израиль был заранее предупрежден о готовящейся атаке. Эти действия стали причиной обращения Ирана в ООН с требованием признать США и Израиль ответственными за ущерб и выплатить компенсации.