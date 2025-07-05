Трамп назвал нелепым требование Ирана о возмещении ущерба из-за ударов США

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, о чем сообщали американские СМИ. Подготовка операции обсуждалась на встрече с командой по национальной безопасности, а Израиль был заранее предупрежден о готовящейся атаке. Эти действия стали причиной обращения Ирана в ООН с требованием признать США и Израиль ответственными за ущерб и выплатить компенсации.