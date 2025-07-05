ВСУ массово атаковали российские города беспилотниками: В Саратовской области повреждены дома, а в Чувашии обломки упали на здание ВНИИР

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника. Минувшей ночью в Энгельсе и Саратове были повреждены жилые дома в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате удара пострадали здания, но, к счастью, данных о пострадавших не поступало. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются оценкой ситуации и устранением последствий.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове», — написал он.
При ударе дронов ВСУ в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
В то же время, в Чувашии зафиксирован случай падения одного из БПЛА на крышу заброшенного здания ВНИИР. Второй беспилотник повредил строящийся склад, однако информации о пострадавших нет.
Также сообщается об уничтожении БПЛА в Тульской области. По предварительным данным, жертв среди людей нет. В свою очередь, в Ростовской области силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в Чертковском районе, также без сообщений о разрушениях или раненых.
В связи с этими инцидентами, Росавиация приняла решение ввести временные ограничения на приём и выпуск самолетов в аэропортах Санкт-Петербурга, Ульяновска и Саратова. В результате задержано более 50 рейсов в аэропорту Пулково. Однако спустя три часа ограничения на полеты были отменены.
Напомним, что, обнаружив упавший БПЛА, нельзя подходить к нему и к его обломкам или фрагментам, трогать их. Следует сообщить о месте падения экстренным службам по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.
Увидев в небе БПЛА — сообщите по номеру 112 время и место обнаружения летательного аппарата, примерный курс полёта и опишите, как он выглядит. В момент пролёта БПЛА не используйте мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
При введении сигнала опасности БПЛА выполняйте инструкцию: следите за оповещениями от правительства области или в приложении МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход.