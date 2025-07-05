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Четыре ребёнка едва не погибли при пожаре под Новосибирском

Инцидент произошёл в деревне Издревая, эвакуировались 17 человек.

Источник: МЧС Новосибирск

В деревне Издревая Новосибирского района 4 июля в дневные часы вспыхнул пожар. Прибывшие пожарные обнаружили, что пламя охватило крышу одного из домов, и угроза распространения огня на соседние постройки была реальной.

Семнадцать человек, в том числе четыре ребенка, самостоятельно покинули дом. Пострадавших нет.

Потушить открытое горение пожарным потребовалось более часа. В результате возгорания огнём были повреждены крыша и пристройка дома. Общая площадь, затронутая пожаром, составила 564 квадратных метра.

На место происшествия были направлены 18 сотрудников и 4 единицы техники из состава МЧС России.