Четыре ребёнка едва не погибли при пожаре под Новосибирском

В деревне Издревая Новосибирского района 4 июля в дневные часы вспыхнул пожар. Прибывшие пожарные обнаружили, что пламя охватило крышу одного из домов, и угроза распространения огня на соседние постройки была реальной.
Семнадцать человек, в том числе четыре ребенка, самостоятельно покинули дом. Пострадавших нет.
Потушить открытое горение пожарным потребовалось более часа. В результате возгорания огнём были повреждены крыша и пристройка дома. Общая площадь, затронутая пожаром, составила 564 квадратных метра.
На место происшествия были направлены 18 сотрудников и 4 единицы техники из состава МЧС России.