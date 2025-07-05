Ростовская область вновь подверглась атаке БПЛА в ночь на 5 июля

В Ростовской области в ночь с 4 на 5 июля работали силы и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. Враг атаковал Чертковский район Донского края. По предварительным данным, разрушений и погибших нет.
— Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — прокомментировал глава области Юрий Слюсарь.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в ночь на 4 июля были атакованы несколько городов: Ростов, Азов, Новошахтинск и Шахты, а также Каменский, Миллеровский, Мясниковский, Октябрьский и Тарасовский районы Дона. В результате погибла 75-летняя женщина.
Также, по предварительным данным, во время этой атаки оказались повреждены семь многоэтажных и 14 частных жилых домах.
7 многоэтажек и 14 частных домов, машины и детсад: Власти озвучили ущерб после атаки БПЛА 4 июля 2025 в Ростовской области.
На территории дома в поселке Долотинка Ростовской области ввели режим ЧС.