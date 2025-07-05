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ДТП произошло на Южнобутовской улице с участием двух автомобилей

На Южнобутовской улице, в районе дома 50, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом в субботу, 5 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.

На Южнобутовской улице, в районе дома 50, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом в субботу, 5 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.

На месте аварии работают оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также наличие пострадавших.

Как отмечается в Telegram-канале Дептранса, движение транспорта в районе ДТП остается свободным.

Ранее в Московской области произошло ДТП с участием двух автомобилей на трассе М-12 «Восток». В результате столкновения с легковым автомобилем перевернулся грузовик, который в дальнейшем загорелся. Пострадал один человек.

В Ростовской области столкнулись два грузовика и «газель», в которой находились несколько несовершеннолетних детей. В результате аварии машина оказалась зажата между фурами.

2 июля в Подмосковье столкнулись автомобиль марки «Хендэ» и маршрутный микроавтобус марки «Луидор», который от удара опрокинулся. В результате аварии одну пассажирку «Луидора» 1946 года рождения госпитализировали.