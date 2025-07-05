ДТП произошло на Южнобутовской улице с участием двух автомобилей

На Южнобутовской улице, в районе дома 50, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом в субботу, 5 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.
На месте аварии работают оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также наличие пострадавших.
Как отмечается в Telegram-канале Дептранса, движение транспорта в районе ДТП остается свободным.
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