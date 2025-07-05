Пожилые супруги сварились заживо в США, включив обогреватель на 500 градусов

84-летняя Джоан Литтлджон и 82-летний Гленнвуд Фаулер жаловались родственникам на неисправность обогревателя и водонагревателя. Семья решила помочь и исправила проблему. Однако через несколько дней родственники не получили известий от пары и решили навестить их. В доме они обнаружили тела пожилых супругов. Мужчина лежал в кровати без одежды, а женщина сидела рядом.