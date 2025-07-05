Из-за катастрофического наводнения в Техасе погибли 24 человека

По данным The New York Times, ещё 25 числятся пропавшими без вести. Особую тревогу вызывает судьба 23 отдыхающих из христианского летнего лагеря для девочек Camp Mystic, расположенного в зоне бедствия.
Наводнение в Техасе. Видео © Х / News 4 San Antonio.
Спасательная операция продолжается с привлечением вертолётов и военной техники. Как сообщил глава Национальной гвардии штата Томас Сюльцер, экстренным службам уже удалось эвакуировать 237 человек.
Ранее на Сочи обрушились интенсивные дожди, что привело к катастрофическому наводнению. По словам жителей, стремительные потоки рек Мзымта и Херота вышли из берегов и заполнили улицы Адлера, затопив несколько районов города.