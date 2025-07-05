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В Тайшетском районе ДТП с выездом на встречную полосу унесло жизнь водителя

25-летний парень управлял авто без водительских прав.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельная авария произошла в ночь на 5 июля на федеральной автодороге в Тайшетском районе возле поселка Разгон. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, один человек погиб, еще двое — травмировались.

— 25-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», ехал с Иркутска и выдвинулся на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Киа Рио», которым управлял 26-летний парень, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель «Тойоты» умер до приезда скорой помощи. Водитель второй иномарки и его пассажир доставлены в больницу с травмами.

Полицейские установили, что погибший парень не имел водительских прав. Сейчас продолжается проверка, после неё примут решение о заведении уголовного дела.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Слюдянке трех человек госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.