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Похожий на беспилотник объект нашли жители Атырауской области

В Атырауской области вновь зафиксировано падение объекта, предположительно являющегося беспилотным летательным аппаратом, сообщает региональное издание «Ак жайык».

Фрагменты дрона, как пишет издание, обнаружены в степной зоне Курмангазинского района, недалеко от границы с Россией. Информацию корреспонденту издания подтвердили в Департаменте полиции Атырауской области.

«Совместно с уполномоченными службами проводятся проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, напоминающего фрагменты беспилотного летательного аппарата. Объект найден в степной местности, повреждений и пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в ведомстве.

При этом, как отмечает издание, это не первый случай, когда в Курмангазинском районе находят подобные объекты. Так, 22 июня в степной зоне неподалеку от села Коныртерек также был обнаружен неопознанный предмет, похожий на БПЛА.

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