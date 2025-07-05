Похожий на беспилотник объект нашли жители Атырауской области

Фрагменты дрона, как пишет издание, обнаружены в степной зоне Курмангазинского района, недалеко от границы с Россией. Информацию корреспонденту издания подтвердили в Департаменте полиции Атырауской области.
«Совместно с уполномоченными службами проводятся проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, напоминающего фрагменты беспилотного летательного аппарата. Объект найден в степной местности, повреждений и пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в ведомстве.
При этом, как отмечает издание, это не первый случай, когда в Курмангазинском районе находят подобные объекты. Так, 22 июня в степной зоне неподалеку от села Коныртерек также был обнаружен неопознанный предмет, похожий на БПЛА.