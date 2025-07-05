В Омске выросло число случаев интернет-мошенничества: ущерб превысил 717 млн

Данные о легальных участниках рынка доступны на сайте Банка России. Никому не сообщайте данные своих банковских карт, а также коды из СМС и пуш-уведомлений. Если у вас возникли подозрения, что вас пытаются обмануть, немедленно прекратите разговор или переписку и сообщите о случившемся в правоохранительные органы.