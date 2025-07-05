В Омске выросло число случаев интернет-мошенничества: ущерб превысил 717 млн

С начала текущего года правоохранительными органами зарегистрировано 2 483 случая хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Общий ущерб от таких преступлений составил более 717 миллионов рублей.
Мошенники продолжают активно использовать схемы, связанные с обманом граждан под предлогом инвестирования денежных средств. Одним из ярких примеров стал случай, произошедший 1 июля. В отдел полиции № 9 обратился бывший военнослужащий, который сообщил, что стал жертвой мошенников.
По словам потерпевшего, он нашел в интернете объявление о заработке путём инвестирования. После звонка неизвестного мужчины, представившегося куратором, он вложил небольшую сумму и получил минимальную прибыль. Это убедило его продолжить сотрудничество. Под влиянием злоумышленников мужчина перевел на указанные счета все свои личные сбережения — в общей сложности 9,5 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей мошенников.
Правоохранительные органы напоминают гражданам о важности соблюдения мер безопасности при получении предложений об инвестировании. Не соглашайтесь на предложения об инвестировании, поступающие от незнакомцев по телефону или через интернет-мессенджеры. Проверяйте информацию о брокерах и инвестиционных площадках.
«Будьте внимательны и осторожны. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но знание основных правил поможет вам избежать финансовых потерь», — отметили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Данные о легальных участниках рынка доступны на сайте Банка России. Никому не сообщайте данные своих банковских карт, а также коды из СМС и пуш-уведомлений. Если у вас возникли подозрения, что вас пытаются обмануть, немедленно прекратите разговор или переписку и сообщите о случившемся в правоохранительные органы.
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