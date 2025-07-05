Самарцы вновь пожаловались на проблемы с мобильным интернетом 5 июля

Не ловит интернет в Самаре и у абонентов других операторов.
Это не первый случай перебоев связи в регионе. Ранее подобные ситуации возникали из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. За последние две недели в небе над Самарской областью были сбиты 7 вражеских БПЛА, что могло повлиять на работу сотовых сетей.
Что с интернетом в Самаре пока точно неизвестно.
Проблемы с интернетом фиксируются в разных районах города. Точные причины текущих сбоев операторы связи пока не комментируют.
Ранее мы писали о том, что в самарском регионе появится министерство информационной политики. Оно расположится в здании правительства губернии.
Также рассказали о проблемах малых предпринимателей в связи с ограничениями связи.
Оперативная информация об отключениях сети и прочих происшествиях — в телеграм-канале «МК в Самаре». Дзен-канале.