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Самарцы вновь пожаловались на проблемы с мобильным интернетом 5 июля

5 июля 2025 года жители Самары вновь сообщают о проблемах с мобильным интернетом.

5 июля 2025 года жители Самары вновь сообщают о проблемах с мобильным интернетом. Сбои в работе интернета наблюдаются с утра у абонентов операторов МТС, Билайн и МегаФон.

Не ловит интернет в Самаре и у абонентов других операторов.

Это не первый случай перебоев связи в регионе. Ранее подобные ситуации возникали из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. За последние две недели в небе над Самарской областью были сбиты 7 вражеских БПЛА, что могло повлиять на работу сотовых сетей.

Что с интернетом в Самаре пока точно неизвестно.

Проблемы с интернетом фиксируются в разных районах города. Точные причины текущих сбоев операторы связи пока не комментируют.

Ранее мы писали о том, что в самарском регионе появится министерство информационной политики. Оно расположится в здании правительства губернии.

Также рассказали о проблемах малых предпринимателей в связи с ограничениями связи.

Оперативная информация об отключениях сети и прочих происшествиях — в телеграм-канале «МК в Самаре». Дзен-канале.

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